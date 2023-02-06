Рухнувшая криптобиржа FTX захотела вернуть пожертвованные политикам США деньги

Криптобиржа FTX потребовала от политиков США вернуть пожертвования на $93 млн

Обанкротившаяся в ноябре 2022 года крупная криптовалютная биржа FTX отправила американским политикам конфиденциальные письма с требованием вернуть пожертвованные компанией деньги. Об этом FTX заявляет в пресс-релизе.

Получившие средства от биржи организации или лица обязаны добровольно вернуть деньги согласно подписанному соглашению. В свою очередь FTX оставляет за собой право подать судебный иск по делам о банкротстве с требованием возврата пожертвованных денежных средств с начислением процентов. Деньги должны быть возвращены до конца данного месяца, указано в сообщении.

В общей сложности компания хочет вернуть 93 миллиона долларов, пишет портал Coindesk. Средства были направлены на избирательные кампании чиновников в период с 2020 по 2022 год. По данным издания, средства от криптобиржи во время промежуточных выборов в стране в ноябре 2022 года получил каждый третий член действующего Конгресса США. Журнал Time ранее писал, что основатель рухнувшей биржи FTX стал одним из крупнейших политических спонсоров страны.

По данным издания The Wall Street Journal (WSJ), Бэнкман-Фрид занимал второе место среди граждан, пожертвовавших деньги на предвыборную кампанию Джо Байдена, опередил его бизнесмен Майкл Блумберг. Так, криптобиржа перевела на президентскую кампанию 5,2 миллиона долларов.

FTX объявила о банкротстве в США 11 ноября — причиной стал быстро усугубляющийся кризис ликвидности. Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании. В общей сложности FTX задолжала восемь миллиардов долларов, а руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности, сообщала The New York Times.

В то же время Бэнкман-Фрид отказался считать себя мошенником. Он отверг обвинения о намеренном переводе средств клиентов биржи на сумму 10 миллиардов долларов на счета своей компании Alameda Research. 12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамских островах, а на следующий день власти США подали иск в суд. 21 декабря предприниматель дал согласие на свою экстрадицию, 22-го числа прямо из аэропорта его повезли в здание суда, а затем выпустили под залог в рекордные 250 миллионов долларов.