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11:51, 6 февраля 2023Экономика

Рухнувшая криптобиржа FTX захотела вернуть пожертвованные политикам США деньги

Криптобиржа FTX потребовала от политиков США вернуть пожертвования на $93 млн

Фото: Shutterstock

Обанкротившаяся в ноябре 2022 года крупная криптовалютная биржа FTX отправила американским политикам конфиденциальные письма с требованием вернуть пожертвованные компанией деньги. Об этом FTX заявляет в пресс-релизе.

Получившие средства от биржи организации или лица обязаны добровольно вернуть деньги согласно подписанному соглашению. В свою очередь FTX оставляет за собой право подать судебный иск по делам о банкротстве с требованием возврата пожертвованных денежных средств с начислением процентов. Деньги должны быть возвращены до конца данного месяца, указано в сообщении.

В общей сложности компания хочет вернуть 93 миллиона долларов, пишет портал Coindesk. Средства были направлены на избирательные кампании чиновников в период с 2020 по 2022 год. По данным издания, средства от криптобиржи во время промежуточных выборов в стране в ноябре 2022 года получил каждый третий член действующего Конгресса США. Журнал Time ранее писал, что основатель рухнувшей биржи FTX стал одним из крупнейших политических спонсоров страны.

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По данным издания The Wall Street Journal (WSJ), Бэнкман-Фрид занимал второе место среди граждан, пожертвовавших деньги на предвыборную кампанию Джо Байдена, опередил его бизнесмен Майкл Блумберг. Так, криптобиржа перевела на президентскую кампанию 5,2 миллиона долларов.

FTX объявила о банкротстве в США 11 ноября — причиной стал быстро усугубляющийся кризис ликвидности. Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании. В общей сложности FTX задолжала восемь миллиардов долларов, а руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности, сообщала The New York Times.

В то же время Бэнкман-Фрид отказался считать себя мошенником. Он отверг обвинения о намеренном переводе средств клиентов биржи на сумму 10 миллиардов долларов на счета своей компании Alameda Research. 12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамских островах, а на следующий день власти США подали иск в суд. 21 декабря предприниматель дал согласие на свою экстрадицию, 22-го числа прямо из аэропорта его повезли в здание суда, а затем выпустили под залог в рекордные 250 миллионов долларов.

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Мария Грушко
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