В Кремле высказались о возможности встреч Путина с главами регионов

Дмитрий Песков заявил, что президент Путин продолжит практику встреч с главами регионов

Президент России Владимир Путин продолжит практику встреч с главами регионов страны, в том числе с теми, чьи полномочия истекают в 2023 году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 6 февраля, приводит ТАСС.

«Мы так задолго не анонсируем встречи с руководителями регионов. Но я могу лишь подтвердить, что действительно, президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», — пояснил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также он опроверг информацию о планах Путина в ближайшее время посетить Псков.