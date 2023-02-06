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13:05, 6 февраля 2023Россия

В Кремле высказались о возможности встреч Путина с главами регионов

Дмитрий Песков заявил, что президент Путин продолжит практику встреч с главами регионов

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин продолжит практику встреч с главами регионов страны, в том числе с теми, чьи полномочия истекают в 2023 году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 6 февраля, приводит ТАСС.

«Мы так задолго не анонсируем встречи с руководителями регионов. Но я могу лишь подтвердить, что действительно, президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», — пояснил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также он опроверг информацию о планах Путина в ближайшее время посетить Псков.

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Евгения Куликова
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