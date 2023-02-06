Глава МАГАТЭ приедет в Москву в течение недели

Замглавы МИД Рябков заявил, что лидер МАГАТЭ Гросси прибудет в Москву в течение семи дней

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Москву в течение недели, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласование в процессе завершения. Но то, что это будет на этой неделе — могу подтвердить. В Москву. График пока не до конца сформирован, но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится», — сказал Рябков.

Он также отметил, что в Москве надеются провести с Гросси глубокий и профессиональный разговор по зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее Рябков заявил, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС идут непросто. Дипломат обвинил Киев в намеренном затягивании переговоров с Москвой и МАГАТЭ.