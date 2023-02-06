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11:37, 6 февраля 2023Мир

Глава МАГАТЭ приедет в Москву в течение недели

Замглавы МИД Рябков заявил, что лидер МАГАТЭ Гросси прибудет в Москву в течение семи дней

Фото: Jung Yeon-je / Pool / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Москву в течение недели, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласование в процессе завершения. Но то, что это будет на этой неделе — могу подтвердить. В Москву. График пока не до конца сформирован, но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится», — сказал Рябков.

Он также отметил, что в Москве надеются провести с Гросси глубокий и профессиональный разговор по зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее Рябков заявил, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС идут непросто. Дипломат обвинил Киев в намеренном затягивании переговоров с Москвой и МАГАТЭ.

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