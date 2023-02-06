Названа еще одна модная у знаменитостей стрижка

Glamour: рваная челка стала модной у знаменитостей в 2023 году

Рваная челка стала трендом у знаменитостей в 2023 году. Модной ее назвали журналисты британской версии издания Glamour.

Согласно материалу, поп-исполнительница Дженнифер Лопес стала одной из последних звезд, которые последовали упомянутой тенденции в текущем сезоне. Знаменитость снялась с данной прической в рекламной кампании люксового бренда Coach. Актрису запечатлели в джемпере и босоножках на высоком каблуке в тон образа.

Помимо Лопес, с рваной челкой появлялись на публике певицы Камила Кабейо, Дуа Липа и Сиара, а также актриса Дженна Ортега. При этом авторы подборки отмечают, что именитые личности сочетают челку с стрижками разной длины.

В январе звездный парикмахер также назвал самую трендовую прическу 2023 года. Креативный директор ColorWow Дом Сили рассказал, что модными станут стрижки, имитирующие букву «C».