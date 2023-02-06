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18:42, 6 февраля 2023Ценности

Врач раскрыла способы борьбы с облысением на фоне стресса

Трихолог Марвелетт Бейли посоветовала медитации для борьбы с облысением на фоне стресса

Фото: Shutterstock

Практикующий врач-трихолог из Чикаго, США, Марвелетт Бейли раскрыла способы борьбы с облысением на фоне стресса. Соответствующий материал появился на сайте издания Real Simple.

По словам доктора, существует три вида выпадения волос, связанные с нервным перенапряжением: телогеновая алопеция (временное выпадение волос), трихотилломания (стремление выдергивать волосы) и очаговая алопеция, которая возникает из-за проблем с иммунитетом. «Обычно наше тело поддерживает циклы роста волос в идеальном балансе. Однако, когда наше тело находится в состоянии стресса, повышается уровень кортизола, который заставляет большое количество волосяных фолликулов перейти в фазу телогена (стадия отдыха волосяного фолликула; когда организм подвергается повышенному стрессу, 70 процентов волос могут преждевременно войти в телоген и начать выпадать, вызывая заметное облысение — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала Бейли и отметила, что данное явление вызывает временное облысение.

Чтобы решить данную проблему, она посоветовала максимально снизить уровень стресса. В первую очередь эксперт рекомендовала обратить внимание на дыхательные упражнения, медитации, массаж, чтение и принятие ванны перед сном. Также доктор призвала читателей портала больше уделять времени своему любимому хобби.

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Кроме того, Бейли заявила о необходимости следить за своим питанием. «Стресс часто может привести к повышенному или пониженному аппетиту, что может вызвать неблагоприятные последствия для роста волос», — пояснила она и уточнила, что в рационе необходимо присутствие блюд, богатых витаминами группы B, D, E, а также цинком и железом.

В январе старший хирург клиники Harley Street Hair Clinic в Лондоне Грег Вида раскрыл вредоносное влияние алкоголя на состояние волос. По словам врача, потребление спиртных напитков в больших количествах препятствует правильному усвоению цинка и железа, недостаток которых может привести к выпадению волос.

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Мария Винар
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