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11:34, 6 февраля 2023Забота о себе

Частое сердцебиение девушки оказалось симптомом смертельной болезни

New York Post: частое сердцебиение девушки оказалось симптомом смертельной болезни

Фото: Shutterstock

Врачи списали на тревогу частое сердцебиение 35-летней британки Джейд Кук, но в действительности ее плохое самочувствие оказалось симптомом смертельной болезни, пишет издание New York Post.

В начале 2019 года Кук обратилась к врачу с жалобами на учащенный пульс и слабость, которые мешали ей заниматься йогой пять раз в неделю. Врачи уверили, что причина ее плохого самочувствия в тревоге. Девушка еще дважды обращалась за помощью, но каждый раз ей говорили одно и то же.

В конце концов мама пошла со мной и настояла, чтобы мне сделали рентген. Он показал, что мое сердце увеличено

Джейд Кук

После этого Кук поставили диагноз «дилатационная кардиомиопатия». При такой патологии мышцы сердечных камер растягиваются, и сердце не может перекачивать кровь нормально. По словам британки, в то время ее сердце работало только на 11 процентов. Из-за этого она перестала справляться даже с привычными бытовыми делами, что сказалось на ее психологическом состоянии.

Через несколько месяцев пациентка перенесла пятичасовую операцию по имплантации кардиовертера-дефибриллятора и кардиостимулятора. Первое время после операции Кук не могла даже помыть голову самостоятельно, однако быстро пошла на поправку и уже через шесть недель вновь стала заниматься йогой.

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После операции я хотела стать прежней. Мне было интересно, смогу ли я когда-нибудь снова заниматься йогой. Я оплакивала то, какой была прежде

Джейд Кук

Через полгода после установки кардиостимулятора понадобилась еще одна операция, чтобы отрегулировать работу аппарата. Теперь Кук говорит, что чувствует себя отлично и призывает людей всех возрастов быть внимательными к здоровью, ведь проблемы с сердцем могут настичь каждого.

Ранее кардиолог и диетолог Светлана Павличенко перечислила полезные для здоровья сердца крупы. Она рекомендовала есть зеленую гречку.

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Вера Владзиевская
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