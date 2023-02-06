Sabah: в порту турецкого города Искендерун начался сильный пожар из-за землетрясения

В порту города Искедерун в Турции начался сильный пожар из-за землетрясения. Об этом пишет газета Sabah.

По неизвестной причине в 17:00 по местному времени (18:00 мск) один из контейнеров в порту загорелся, что и привело к пожару. Издание отмечает, что пожарные совместно с турецким МЧС незамедлительно приступили к тушению огня.

Число погибших в Турции в результате землетрясения выросло до 1121. Кроме того, еще 7634 человека пострадали. А разрушенными в результате стихийного бедствия оказались 2834 здания.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре.