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16:59, 6 февраля 2023Бывший СССР

В Казахстане произошло землетрясение

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен на юге Казахстана, между Шымкентом и Туркестаном. Подземные толчки магнитудой 2-3 ощущались в Шымкенте и Таразе.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По данным на 17:00 мск, в результате серии подземных толчков 1121 человек погиб, 7634 человека пострадали. Их также ощутили в нескольких соседних странах, в том числе Сирии, Ливане и на Кипре.

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Алевтина Запольская
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