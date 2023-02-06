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14:19, 6 февраля 2023Культура

Стало известно о заработке Филиппа Киркорова в школьные годы

Одноклассник Киркорова рассказал, что в школьные годы певец продавал кассеты по 25 рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Одноклассник российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова Максим Панов рассказал, как артист зарабатывал в школьные годы. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на эфир программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Будущий певец записывал аудиокассеты на магнитофон, а потом продавал их в учебном заведении. По словам одноклассника артиста, стоимость одной кассеты составляла 25 рублей. Панов добавил, что заработанные деньги Киркоров тратил на билеты в кино и «инвестировал» в новые кассеты.

Одноклассник исполнителя подчеркнул, что до сих пор поддерживает связь с артистом и созванивается с ним. Панов рассказал, что когда скончался один из их общих знакомых, певец прислал букеты цветов от всего класса.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров вновь получил иск на один миллион рублей из-за танца на кресте в рамках своего юбилейного тура.

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Анастасия Астахова
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