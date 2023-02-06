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12:36, 6 февраля 2023Россия

Россиянин решил вытолкнуть автомобиль из снега и попал в больницу

В Коми мужчину переехала собственная Lada из-за включенной задней передачи

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В селе Выльгорт Республики Коми мужчину переехал собственный автомобиль. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД, пишет «Комиинформ».

По сообщению местного издания, 58-летний мужчина застрял в снегу и включил заднюю передачу, сидя за рулем. Не поставив машину на паркинг, россиянин вышел из своего автомобиля Lada и решил вытолкнуть автомобиль из снега. Тогда он попал под колеса своего авто.

Мужчину госпитализировали, медики диагностировали у него лоскутно-рваную рану бедра, а также закрытый перелом внутренней лодыжки и ссадины коленей.

Ранее в Московской области грузовик задавил собственного владельца. Погибшим оказался 32-летний мужчина — он пытался отремонтировать фуру на 8-м километре Московского малого кольца, но забыл поставить ее на стояночный тормоз и оставил коробку передач на «нейтралке».

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Анастасия Шейкина
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