Россиянин решил вытолкнуть автомобиль из снега и попал в больницу

В Коми мужчину переехала собственная Lada из-за включенной задней передачи

В селе Выльгорт Республики Коми мужчину переехал собственный автомобиль. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД, пишет «Комиинформ».

По сообщению местного издания, 58-летний мужчина застрял в снегу и включил заднюю передачу, сидя за рулем. Не поставив машину на паркинг, россиянин вышел из своего автомобиля Lada и решил вытолкнуть автомобиль из снега. Тогда он попал под колеса своего авто.

Мужчину госпитализировали, медики диагностировали у него лоскутно-рваную рану бедра, а также закрытый перелом внутренней лодыжки и ссадины коленей.

Ранее в Московской области грузовик задавил собственного владельца. Погибшим оказался 32-летний мужчина — он пытался отремонтировать фуру на 8-м километре Московского малого кольца, но забыл поставить ее на стояночный тормоз и оставил коробку передач на «нейтралке».