Под Москвой мужчину насмерть задавила собственная фура

В Московской области 32-летний мужчина погиб под колесами собственного грузовика

В Московской области грузовик насмерть задавил собственного владельца. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибшим оказался 32-летний мужчина — он пытался отремонтировать фуру на восьмом километре Московского малого кольца, но забыл поставить ее на стояночный тормоз и оставил коробку передач на «нейтралке».

Фура задавила своего владельца, когда откатывалась назад, а после — уехала в кювет. Тело мужчины доставили в морг Солнечногорска. Предварительно, россиянин проживал в Дагестане и имел 11-летний опыт вождения.

Ранее в Москве на Медынской улице грузовик МАЗ насмерть сбил собственного водителя, а затем протаранил иномарку.