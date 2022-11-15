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13:03, 15 ноября 2022Россия

Под Москвой мужчину насмерть задавила собственная фура

В Московской области 32-летний мужчина погиб под колесами собственного грузовика

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Московской области грузовик насмерть задавил собственного владельца. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибшим оказался 32-летний мужчина — он пытался отремонтировать фуру на восьмом километре Московского малого кольца, но забыл поставить ее на стояночный тормоз и оставил коробку передач на «нейтралке».

Фура задавила своего владельца, когда откатывалась назад, а после — уехала в кювет. Тело мужчины доставили в морг Солнечногорска. Предварительно, россиянин проживал в Дагестане и имел 11-летний опыт вождения.

Ранее в Москве на Медынской улице грузовик МАЗ насмерть сбил собственного водителя, а затем протаранил иномарку.

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Анастасия Шейкина
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