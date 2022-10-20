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11:12, 20 октября 2022Россия

В Москве грузовик насмерть сбил собственного водителя

На Медынской улице на юге Москвы грузовик насмерть сбил собственного водителя

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На Медынской улице на юге Москвы грузовик МАЗ насмерть сбил собственного водителя, а затем протаранил иномарку. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что водитель остановился из-за поломки и вышел на дорогу. В этот момент большегруз из-за отсутствия контроля совершил наезд.

МАЗ продолжил движение задним ходом и столкнулся с припаркованным без водителя автомобилем Hyundai Porter. В результате наезда мужчина-водитель от полученных травм скончался, добавили в Госавтоинспекции.

По факту случившегося начали проводить расследование.

Ранее сообщалось, что в Москве на Полковой улице грузовик насмерть сбил 36-летнюю доставщицу еды. Правоохранители после происшествия организовали проверку.

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Анна Щербакова
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