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15:04, 6 февраля 2023Россия

Минобороны заявило о взятии под контроль Николаевки в ДНР

Минобороны заявило о взятии под контроль Николаевки в ДНР добровольцами штурмовых отрядов

Фото: РИА Новости

Добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, населенный пункт перешел под контроль России при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск. На донецком направлении за сутки Украина потеряла до 90 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты, столько же бронированных машин и гаубицу Д-30.

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Помимо этого, российские военные уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и хранилище топлива для военной техники в районе Константинополя в ДНР.

31 января военное ведомство отчиталось о занятии населенного пункта Благодатное в ДНР. В боях за него участвовали добровольцы штурмовых отрядов при поддержке регулярных соединений авиации, ракетных войск и артиллерии, уточнили в Минобороны.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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