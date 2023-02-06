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12:17, 6 февраля 2023Мир

Лавров раскрыл цели Запада на международной арене

Лавров заявил, что страны Запада хотят подавить любое инакомыслие на международной арене

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Западные страны хотят подавить любое инакомыслие на международной арене. Цели Запада раскрыл глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, то, что западные коллеги сейчас пытаются делать, подтверждает, что речь идет о продолжении обеспечения их гегемонии. «Речь идет о том, чтобы они реализовали свое желание подавить любое инакомыслие, любую самостоятельность любой страны на международной арене. В этом суть так называемых правил, которые американцы и их подручные продвигают на мировой арене вместо принципов Устава ООН», — заявил он.

Ранее Лавров заявил, что Запад сорвал Минские соглашения с целью вооружить Украину. Он добавил, что другой целью было уничтожение прав русского и русскоязычного населения украинского государства. По его словам, Запад долгие годы готовил Киев к гибридной войне против России.

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Виктория Кондратьева
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