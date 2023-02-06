Лавров раскрыл цели Запада на международной арене

Лавров заявил, что страны Запада хотят подавить любое инакомыслие на международной арене

Западные страны хотят подавить любое инакомыслие на международной арене. Цели Запада раскрыл глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, то, что западные коллеги сейчас пытаются делать, подтверждает, что речь идет о продолжении обеспечения их гегемонии. «Речь идет о том, чтобы они реализовали свое желание подавить любое инакомыслие, любую самостоятельность любой страны на международной арене. В этом суть так называемых правил, которые американцы и их подручные продвигают на мировой арене вместо принципов Устава ООН», — заявил он.

Ранее Лавров заявил, что Запад сорвал Минские соглашения с целью вооружить Украину. Он добавил, что другой целью было уничтожение прав русского и русскоязычного населения украинского государства. По его словам, Запад долгие годы готовил Киев к гибридной войне против России.