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12:06, 6 февраля 2023Мир

Лавров объяснил срыв Минских соглашений Западом

Лавров заявил, что Запад сорвал Минские соглашения для вооружения Украины против России

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Запад сорвал Минские соглашения с целью вооружить Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Мы привели конкретные примеры, которые подтверждают, что целью срыва Минских договоренностей — а о том, что срыв был задачей и Украины, и Запада, признались публично все, кто их подписывал, кроме президента [России Владимира] Путина, — (...) было создание условий для вооружения Украины против Российской Федерации. Также целью [срыва] было уничтожить права русского и русскоязычного населения украинского государства», — объяснил глава ведомства.

По его словам, Запад долгие годы готовил Киев к гибридной войне против России.

Ранее Лавров назвал шулерами отказавшихся от документа подписантов от стран Запада. Глава МИД заявил, что Россия была единственной стороной, которая добивалась выполнения Минских договоренностей.

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Виктория Кондратьева
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