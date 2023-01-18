Лавров назвал шулерами западных подписантов Минских соглашений

Лавров: отказавшиеся от Минских соглашений страны Запада и Украина оказались шулерами

Россия честно выполняла положения Минских соглашений, в то время как отказавшиеся от документа подписанты от стран Запада позже признались в том, что договоренности были подписаны для того, чтобы выиграть время для военной помощи Украине и подготовке к конфликту с Россией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия была единственной стороной, которая добивалась выполнения этих несчастных Минских договоренностей. Все остальные просто оказались шулерами в этой ситуации», — заявил министр на вопрос греческого журналиста.

Ранее Лавров заявил, что объемы военной и экономической помощи Запада Украине демонстрируют большие ставки НАТО и ЕС на гибридную и глобальную войну с Россией. Также он обвинил США в ведении войны против России и в желании «решить русский вопрос» так же, как Гитлер хотел решить еврейский.