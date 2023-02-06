Дело на 140 миллионов рублей топ-менеджера крупнейшего застройщика закрыто

Следствие прекратило дело экс-вице-президента ПИК Лефеля по делу о хищении 140 млн рублей

Следствие приняло решение прекратить производство по уголовному делу о хищении 140 миллионов рублей, по которому проходят бывшие вице-президент крупнейшего в России застройщика жилья компании «ПИК» Александр Лефель и топ-менеджер Николай Васильев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело закрыто после примирения сторон по нереабилитирующим основаниям. По версии следствия, фигуранты были причастны к хищению средств при строительстве жилого комплекса в Санкт-Петербурге в период с 2017 по 2018 год. Изначально им вменили мошенничество, но во время следствия обвинение было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями. Лефель и Васильев возместили причиненный ущерб, размер которого со 140 миллионов рублей по итогам строительно-технических и бухгалтерских судебных экспертиз заметно снизился, однако насколько не сообщается.

Лефель дал признательные показания после двухмесячного пребывания в СИЗО. Его задержали 8 октября 2021 года и сразу же отправили под арест. Лефель покинул пост вице-президента «ПИК» в апреле 2019 года, по его словам, чтобы заниматься собственным бизнесом. Но на момент задержания он занимал должность директора по региональному развитию ГК «Самолет».