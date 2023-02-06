Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:41, 6 февраля 2023Силовые структуры

Дело на 140 миллионов рублей топ-менеджера крупнейшего застройщика закрыто

Следствие прекратило дело экс-вице-президента ПИК Лефеля по делу о хищении 140 млн рублей

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Следствие приняло решение прекратить производство по уголовному делу о хищении 140 миллионов рублей, по которому проходят бывшие вице-президент крупнейшего в России застройщика жилья компании «ПИК» Александр Лефель и топ-менеджер Николай Васильев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело закрыто после примирения сторон по нереабилитирующим основаниям. По версии следствия, фигуранты были причастны к хищению средств при строительстве жилого комплекса в Санкт-Петербурге в период с 2017 по 2018 год. Изначально им вменили мошенничество, но во время следствия обвинение было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями. Лефель и Васильев возместили причиненный ущерб, размер которого со 140 миллионов рублей по итогам строительно-технических и бухгалтерских судебных экспертиз заметно снизился, однако насколько не сообщается.

Лефель дал признательные показания после двухмесячного пребывания в СИЗО. Его задержали 8 октября 2021 года и сразу же отправили под арест. Лефель покинул пост вице-президента «ПИК» в апреле 2019 года, по его словам, чтобы заниматься собственным бизнесом. Но на момент задержания он занимал должность директора по региональному развитию ГК «Самолет».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Россия заявила об отсутствии диалога с США по Украине
Доктор Мясников раскрыл неожиданную причину ночных кошмаров
Реакцию США на китайский аэростат назвали открытым вопросом
На Украине заявили о готовности помочь Турции в связи с землетрясением
Стало известно об отсутствии пострадавших при землетрясении в Турции россиян
Япония присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты
Взрыв беспилотника над российском городом попал на видео
Комиссар НХЛ ответил обладателю Кубка Стэнли на требование отстранить россиян
Облитая бензином россиянка спаслась из подожженного супругом дома
Стало известно о занятии российскими войсками выгодных позиций в районе Северска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.