Разработан клеточный способ борьбы с ожирением

CNIC: разработан новый способ борьбы с ожирением на основе иммунных клеток

Команда ученых из Испании и США разработала клеточный способ борьбы с ожирением. Новый метод основывается на изменении механизма работы иммунных клеток-макрофагов, что в конечном итоге приводит к подавлению воспаления в жировой ткани, стабилизации уровня сахара в крови и похудению. О результатах работы сообщается на официальном сайте Национального центра исследований сердца и сосудов имени Карлоса III (CNIC).

В организме макрофаги (иммунные тельца) необходимы для борьбы с внешними патогенами, такими как микробы и опухолевые клетки, или для очищения от клеточного мусора. Некоторые виды макрофагов призваны подавлять воспаление, а другие могут способствовать этому процессу. При ожирении в жировой ткани как раз наблюдаются очаги воспаления.

В новом исследовании внимание ученых было сосредоточено на макрофагах и их влиянии на развитие воспалений при ожирении. Были изучены различные типы иммунных клеток в частях тела людей и животных, а также их поведение при гипоксии и постоянном переизбытке или недостатке определенных питательных веществ.

Специалисты пришли к выводу, что макрофаги жировой ткани, провоцирующие воспаление, крайне чувствительны к нехватке кислорода при ожирении, в отличие от тех иммунных телец, которые ответственны за подавление воспаления. Авторы считают, что это открытие указывает на цель, на которую можно воздействовать для борьбы с лишним весом.

Теорию решили проверить на генетически модифицированных мышах, чьи макрофаги, призванные подавлять воспалительные процессы, погибали при недостатке кислорода и избытке жира. Оказалось, что такие подопытные были гораздо менее склонны к набору веса даже при соблюдении высококалорийной диеты. Кроме того, у них не развивался диабет, повышенное давление и другие заболевания, связанные с ожирением. В будущем планируется проверить этот метод и на людях.