Британию назвали островной нацией без политического веса

Журналист WP Закария назвал Британию после Brexit островной нацией без политического веса

После выхода из Евросоюза Великобритания стала «среднестатистической нацией», не обладающей достаточным политическим весом. С таким мнением выступил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Фарид Закария.

Журналист напомнил, что в начале февраля отмечали третью годовщину Brexit — выхода Соединенного Королевства из ЕС. Дата совпала с прогнозом Международного Валютного Фонда (МВФ), согласно которому британская экономика начнет отставать от показателей ведущих стран мира. Автор материала назвал страну «островной нацией».

«Великобритания превратилась в среднестатистическую островную нацию, изолированную от побережья Европы, не имеющую достаточного веса, чтобы иметь самостоятельное значение или определять повестку дня в своих отношениях с партнерами. Даже у Вашингтона мало времени на страну, которая даже не входит в ЕС», — раскритиковал Британию Закария.

По мнению автора статьи, Brexit является только этапом более глубокого процесса падения страны. После кризиса в 2008 году ситуация в Британии ухудшилась из-за экономии, при этом экс-премьер Борис Джонсон обвинил в непростой ситуации иностранцев. Однако его планы об «исцелении» страны с помощью Brexit не исполнились.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве действовало большинство законов ЕС. Переходный период завершился 1 января 2021 года.