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08:13, 6 февраля 2023Мир

Британию назвали островной нацией без политического веса

Журналист WP Закария назвал Британию после Brexit островной нацией без политического веса

Фото: Unsplash

После выхода из Евросоюза Великобритания стала «среднестатистической нацией», не обладающей достаточным политическим весом. С таким мнением выступил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Фарид Закария.

Журналист напомнил, что в начале февраля отмечали третью годовщину Brexit — выхода Соединенного Королевства из ЕС. Дата совпала с прогнозом Международного Валютного Фонда (МВФ), согласно которому британская экономика начнет отставать от показателей ведущих стран мира. Автор материала назвал страну «островной нацией».

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«Великобритания превратилась в среднестатистическую островную нацию, изолированную от побережья Европы, не имеющую достаточного веса, чтобы иметь самостоятельное значение или определять повестку дня в своих отношениях с партнерами. Даже у Вашингтона мало времени на страну, которая даже не входит в ЕС», — раскритиковал Британию Закария.

По мнению автора статьи, Brexit является только этапом более глубокого процесса падения страны. После кризиса в 2008 году ситуация в Британии ухудшилась из-за экономии, при этом экс-премьер Борис Джонсон обвинил в непростой ситуации иностранцев. Однако его планы об «исцелении» страны с помощью Brexit не исполнились.

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. Стороны договорились о переходном периоде до конца года, во время которого в Соединенном Королевстве действовало большинство законов ЕС. Переходный период завершился 1 января 2021 года.

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Марина Совина
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