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14:54, 6 февраля 2023Россия

Минздрав назвал условие для отправки врачей в Турцию после землетрясения

В Минздраве заявили о готовности отправить врачей в Турцию после землетрясения по запросу
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: White Helmets / Reuters

Минздрав России готов направить врачей в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения, если поступят соответствующие запросы. Такое условие назвал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Толчки также чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре. Позднее в центральной части страны произошло новое землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки также ощущались в Анкаре.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения погибли 912 человек, 5385 пострадали.

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Анна Щербакова
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