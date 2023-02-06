Минздрав назвал условие для отправки врачей в Турцию после землетрясения

В Минздраве заявили о готовности отправить врачей в Турцию после землетрясения по запросу

Минздрав России готов направить врачей в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения, если поступят соответствующие запросы. Такое условие назвал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Толчки также чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре. Позднее в центральной части страны произошло новое землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки также ощущались в Анкаре.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения погибли 912 человек, 5385 пострадали.