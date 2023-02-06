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17:21, 6 февраля 2023Наука и техника

Россия продлит эксплуатацию МКС

«Роскосмос»: РКК «Энергия» рекомендовала продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», пишет РИА Новости.

«В работе Совета в РКК «Энергия» приняли участие руководство Роскосмоса, подразделений предприятия, организаций и соисполнителей работ по проекту МКС, которые выступили с докладами о результатах полета и текущем техническом состоянии российского сегмента станции», — говорится в сообщении.

Решение совета главных конструкторов рассмотрят на заседании Научно-технического совета госкорпорации. По результатам заседания «Роскосмос» подготовит обращение в правительство. Отмечается, что решение совета главных конструкторов стало первым шагом в подготовке соответствующего решения правительства России.

Ранее эксперт по космосу Дмитрий Струговец назвал задачи и функции перспективной российской орбитальной станции (РОС), которая для России должна заменить МКС, искусственными.

В январе генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что развертывание РОС планируют начать в 2027 году. Станция нужна для поддержания российской пилотируемой космонавтики после окончания эксплуатации МКС.

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Даниил Иринин
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