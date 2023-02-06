Украина призвала МОК запретить россиянам и белорусам участвовать в турнирах

Рада призвала МОК запретить участие спортсменов из России и Белоруссии в турнирах

Верховная Рада Украины обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко, сопроводив публикацию фотографиями документа.

В парламенте Украины считают, что допуск российских и белорусских спортсменов к международным спортивным состязаниям во время боевых действий в Донбассе будет выглядеть как поддержка данного конфликта и попыткой задобрить Россию. В связи с этим Рада в понедельник, 6 февраля, одобрила постановление об обращении в парламенты стран мира, Международный олимпийский комитет, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации с требованием запретить участие спортсменов из России и Белоруссии в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры, до того как кризис на Украине не будет урегулирован. За это проголосовали 324 депутата Рады, отметил Гончаренко.

В документе указывается, что Верховная Рада также призвала парламенты всех стран мира поддержать это обращение.

В январе в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение специальной военной операции на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В свою очередь на Украине пригрозили бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае допуска к турниру российских и белорусских спортсменов.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.