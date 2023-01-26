Украина пригрозила бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска России

НОК Украины заявил о возможном бойкоте Олимпиады-2024 года в случае допуска россиян

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

«Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпийских играх», — пригрозил Гутцайт. Он добавил, что Украина ведет работы по дальнейшим возможным шагам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила. В Олимпийском комитете России восприняли инициативу как попытку сделать шаг в сторону спортсменов.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.