Мать отбила пятилетнего сына от напавшей на него пумы

В США мать отбила пятилетнего сына от пумы во время прогулки

В округе Сан-Матео, штат Калифорния, США, мать отбила пятилетнего сына от напавшей на него во время прогулки пумы. Об этом сообщает ABC 7 News.

Вечером пятилетний мальчик по имени Джек гулял с матерью и дедушкой. «Ребенок убежал вперед и своим неожиданным появлением на дороге напугал пуму. К счастью, это была юная особь», — рассказала тетя Джека Эми Вагнер. Животное повалило ребенка на землю и начало кусать его. Мать бросилась на помощь сыну, и пума отпустила мальчика.

Ставший очевидцем произошедшего сосед семьи Чед Коновер рассказал, что первым прибежал к месту происшествия. «Они были довольно спокойны, когда я появился. Я спросил, все ли у них в порядке. Они сказали, что все хорошо, но нужно сообщить о произошедшем специалистам по дикой природе», — сказал журналистам Коновер.

В результате произошедшего на теле мальчика остались ушибы и раны от укусов. Мальчика госпитализировали, но вскоре выписали из больницы. «У него много шрамов и ушибов, особенно на лице. Рядом с глазом раздроблена кость. Его глаз распух. Врачи наложили ему швы», — раскрыла подробности о состоянии ребенка Вагнер.

Местные жители сообщали, что видели пуму и раньше, но в Департаменте рыбных ресурсов и дикой природы заявили, что эти животные редко нападают на людей. Семья мальчика рада, что все не закончилось хуже. «Он храбрый и отважный мальчик, и он сможет пережить это», — считает его тетя.

Специалисты по охране дикой природы провели весь день в поисках дикого животного, которое напало на маленького мальчика. «Мы делаем все возможное, чтобы изловить пуму и убрать ее с этой территории, чтобы она не напала и на других людей», — сообщили они.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик в Канаде подвергся нападению пумы, едва не истек кровью, перенес трехчасовую операцию и выжил. Пострадавшему наложили около 200 швов.