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04:02, 6 февраля 2023Ценности

Служащая в армии девушка раскрыла огорчающее ее требование к внешности на работе

Служащая в армии США блогерша Эшли Эллиотт оторвала искусственные ногти зубами на камеру

Кадр: @ash.e.e

Служащая в армии Эшли Эллиотт из США раскрыла требование к внешности на работе, которое ее огорчает. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом ash.e.e предстала перед зрителями с длинными накладными ногтями кремового цвета. Затем героиня публикации оторвала ногти на камеру с помощью зубов. «Когда ты служишь в армии, и выходные закончились», — подписала блогерша видео.

По словам Эллиот, требования рабочего дресс-кода не позволяют ей носить желаемый маникюр. По этой причине девушка наклеивает искусственные ногти каждые выходные и снимает их перед началом рабочей недели.

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Подписчики посочувствовали юзерше и поделились своим опытом в комментариях под постом. «У меня была такая же история после отпуска, я тогда едва не плакала от обиды», «Прекрасно вас понимаю, у меня на работе тоже строгие правила», «Выходные закончились», — написали они.

Ранее в январе пользовательница сети (имя и фамилия неизвестны) захотела нарастить ногти и поделилась результатом с подписчиками. Женщина рассказала, что решила сделать модный маникюр с помощью пудры и специального акрилового геля. Однако после процедуры она заметила, что на ногтях начала образовываться плесень.

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Екатерина Ештокина
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