Вероятность вступления Финляндии в НАТО без Швеции оценили

Политолог Бышок назвал возможным вступление Финляндии в НАТО без Швеции

Финляндия может вступить в НАТО отдельно от Швеции. Более того, вполне возможно, что к моменту ее вступления у Швеции и Турции завершатся противоречия, и тогда обе страны вступят в альянс, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Так он оценил эту вероятность в разговоре с «Лентой.ру».

Финляндия и Швеция в НАТО

Ранее стало известно, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в том случае, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в альянс. Об этом сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на источник.

Сценарий отдельного вступления Финляндии в альянс Бышок назвал вполне возможным.

В любом случае процесс вступления не совсем быстрый. Поэтому вполне возможно, что когда Финляндия будет формально на пороге вступления в НАТО, к тому времени у Швеции завершатся все противоречия с Турцией. И Анкара одобрит вступление и Швеции Станислав Бышок политолог

«В данном случае общий курс в прошлом нейтральных стран на изменение статуса на членов НАТО очевиден. Трудно себе представить, чтобы этот курс сменился. Более того, понятно, что желание Швеции и особенно Финляндии вступить в НАТО прямо пропорционально росту их недоверия к России», — заявил политолог.

С одной стороны, изначальные заявления о том, что страны хотят вступить в альянс вместе, остаются актуальными, добавил Бышок. «С другой стороны, разная скорость вступления не противоречит тому, что страны НАТО уже сейчас могут дать гарантии безопасности Швеции и Финляндии», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Отношения Финляндии и Швеции

Также Бышок объяснил, что возможное вступление в альянс Финляндии отдельно от Швеции не повлияет на отношения между странами.

Отношения Швеции и Финляндии — это параллель отношений России и Белоруссии Станислав Бышок политолог

«Россия и Белоруссия — это страны близкие, страны союзные, но Минск не спешит признавать даже новый статус Крыма. Тем не менее мы остаемся близкими партнерами. То же самое относится и к отношениям Швеции и Финляндии — страны близкие, в том числе культурно и политически, но могут с разной скоростью идти в НАТО. И это не будет большим камнем раздора между ними», — подытожил политолог.

1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не смотрит положительно на вступление Швеции в НАТО. Он также сообщил, что Анкара откажет ей во вступлении в альянс после того, как 21 января в Стокгольме прошла акция по сожжению Корана.