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19:08, 6 февраля 2023Россия

Юрист оценил инцидент со стрелявшим по полиции фейерверками россиянином

Юрист Татаринов: действия стрелявшего по ДПС салютами россиянина могут счесть хулиганством

Кадр: РЕН ТВ

Действия водителя, который на одной из воронежских дорог пытался скрыться от полиции и отстреливался салютами, могут быть квалифицированы как хулиганство, заявил юрист, блогер в сфере права Владислав Татаринов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил инцидент и объяснил, что наказание будет зависеть от степени тяжести последствий.

«Кроме ухода от погони, который является административным правонарушением, здесь — неподчинение требованию инспектора ДПС. Что касается фейерверка, все зависит от последствий. Если применение этого фейерверка привело к тому, что кто-то пострадал либо был причинен вред здоровью или жизни полицейских, окружающих, может быть возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда. Если вред причинен не был, то применение такого фейерверка в ходе погони можно квалифицировать как хулиганство, причем как административное правонарушение. Там наказание не такое существенное, несколько суток ареста либо штраф», — сказал специалист.

По его словам, если действия россиянина будут квалифицироваться как хулиганство по уголовной статье, то ответственность будет «очень серьезной», однако такой сценарий, по мнению Татаринова, маловероятен.

Я считаю, что в данном случае будет ответственность за неподчинение требованиям сотрудников полиции, хулиганство как административное правонарушение и, если был причинен вред здоровью или имуществу других людей, то уголовное преследование

Владислав Татариновюрист

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель которого пытается скрыться от полиции, отстреливаясь от правоохранителей при помощи фейерверков. На кадрах видны мчащиеся по дороге машины, а за ними — огоньки от фейерверка. Сообщается, что ситуация произошла на одной из воронежских дорог, водителем был 36-летний мужчина.

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Кирилл Садовский
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