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01:18, 6 февраля 2023Россия

Россиян предупредили о новой волне коронавируса

Вирусолог Чепурнов заявил о наступлении седьмой волны COVID-19

Фото: Unsplash

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов заявил, что в России ожидается новая волна коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Чепурнов напомнил, что в большинстве стран новые волны COVID-19 возникают каждые 4-5 месяцев, однако в России они появляются каждые четыре-семь месяцев. Он предположил, что россиян ожидает новый этап распространения вируса.

«Ровно в соответствии с этой закономерностью у нас сейчас начался рост, и он отчетливый. Я думаю, что мы сейчас выходим на седьмую волну ковида», — предупредил вирусолог.

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