Эпидемиолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России

Эпидемиолог Хафизов не ожидает высоких значений по количеству заразившихся COVID-19 в РФ

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России в беседе с ТАСС.

Специалист заявил, что не ожидает высоких значений по количеству заразившихся коронавирусом, поскольку большая часть россиян переболела ранее различными версиями омикрон-штамма, в том числе ВА.2.

По его словам, специалисты ранее неоднократно заявляли, что COVID-19 останется с людьми навсегда и будет периодически возвращаться в виде подъемов заболеваемости. Хафизов отметил, что эти подъемы могут различаться по интенсивности в зависимости от уровня коллективного иммунитета у населения и появления новых штаммов вируса.

3 февраля Роспотребнадзор заявил о втором случае заражения вариантом коронавируса «кракен» в России. В ведомстве уточнили, что материал для исследования был получен из Республики Тыва. Заразившийся переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий.

