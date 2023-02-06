Крупнейший в мире золотодобытчик захотел заключить рекордную сделку

FT: крупнейший в мире золотодобытчик Newmont захотел купить конкурента за $17 миллиардов

Крупнейшая в мире золотодобывающая компания, американская Newmont захотела выкупить 100 процентов акций своего австралийского конкурента Newcrest примерно за 24 миллиарда австралийских долларов (17 миллиардов долларов США), пишет Financial Times. По данным платформы финансовых рынков Dealogic, сделка может стать рекордной в сфере слияний и поглощений в этом году.

Newmont предложила за австралийскую компанию на 21 процент больше, чем стоили ее акции к моменту закрытия торгов 3 февраля. Но после появления новостей о возможном поглощении акции Newcrest выросли на 9,3 процента на торгах 6 февраля. В то же время ценные бумаги Newmont обесценились на 4,92 процента 3 февраля и продолжали падение на 6 процентов на премаркете 6 февраля.

В случае заключения сделки Newmont будет контролировать 70 процентов объединенной компании, а Newcrest — 30 процентов. При этом если поглощение состоится, четыре из пяти золотых приисков в Австралии будет принадлежать одной компании.

Newcrest заявила, что рассмотрит предложение. Компания напомнила, что ранее отклонило другое предложение о поглощении из-за слишком низкой оценки ее стоимости. Однако директор по инвестициям Allan Gray (крупнейший акционер Newcrest) Саймон Мохинни уже заявил, что не поддержит и нынешнюю сделку, так как Newmont также слишком дешево оценила своего австралийского конкурента.

Newcrest была основана самой Newmont в 1960-х годах как австралийское подразделение. Но в 1990 году Newcrest была выделена в отдельный бизнес после приобретения ею золотых активов горнодобывающих компаний BHP и Australmin Holdings. Потенциальная сделка может воссоединить компании более чем 30 лет спустя.

При этом существует риск, что предложение Newmont приведет к торговой войне за Newcrest, акции которой подешевели с апреля по сентябрь прошлого года почти вдвое, отмечает FT. Консолидировать золотодобывающий рынок Австралии стремятся и другие крупные компании, в том числе канадские Barrick Gold и Agnico Eagle.

12 января стоимость мартовских фьючерсов на золото на нью-йоркской бирже COMEX достигла рекордных значений с конца апреля 2022 года, превысив отметку в 1900 долларов за унцию. По данным на 6 февраля, она скорректировалась до 1877 долларов за унцию.