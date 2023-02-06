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13:59, 6 февраля 2023Мир

В Норвегии понадеялись на принятие договора о помощи Украине к годовщине СВО

Премьер Норвегии: рассчитываем, что парламент примет договор о помощи Украине к 24 февраля

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере предложил предоставить Украине помощь на сумму около 75 миллиардов норвежских крон (7,3 миллиарда долларов) в течение пятилетнего периода. Он понадеялся, что парламент примет соответствующее решение к годовщине начала боев 24 февраля, пишет Reuters.

«Мы стремимся добиться единого соглашения по этому вопросу в парламенте», — заявил премьер.

О том, что Украина в ближайшие пять лет получит от Норвегии финансовую помощь в размере 75 миллиардов норвежских крон, ранее сообщало издание Verdens Gang. В кабмине уточнили, что сумма будет поровну разделена на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданские нужды.

До этого Осло согласился выделить деньги из своего нефтяного фонда для помощи Украине.

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Виктория Кондратьева
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