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12:32, 6 февраля 2023Экономика

Экономист назвал «новый доллар»

Экономист Беляев спрогнозировал замену доллара валютами регионального значения

Фото: Vladimir Solomianyi / Unsplash

Есть вероятность, что позицию доллара как резервной валюты после его заката займет юань, предположил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Какая валюта может занять место доллара, специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Юань может стать «новым долларом», поскольку Китай выходит на первые позиции лидера производства и торговли, допустил аналитик. Но более вероятен, по его мнению, другой сценарий.

«На мой взгляд, в регионах будут формироваться свои центры силы, и в этих центрах силы, которые связаны между собой дополнительными экономическими интересами, будет употребляться преимущественно та валюта, которая принята в этом регионе», — поделился Беляев.

Например, у нас в Центральной Азии в рамках ЕврАзЭС все-таки будет рубль. То есть не юань, а валюта регионального значения — вот что нас ждет

Михаил Беляевэкономист

Ранее экономист Нуриэль Рубини, который предсказал наступление кризиса 2008 года, предположил, что доллар в качестве резервной валюты встретит свой закат в течение 10 лет. Он напомнил, что альтернативы пока нет, так как Китай слишком контролирует юань.

Беляев в беседе с «Лентой.ру» счел, что процесс вытеснения США и доллара с мировой арены, куда более динамичный, и может завершиться в течение ближайших 5 лет.

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Екатерина Смирная
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