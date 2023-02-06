Экономист назвал «новый доллар»

Экономист Беляев спрогнозировал замену доллара валютами регионального значения

Есть вероятность, что позицию доллара как резервной валюты после его заката займет юань, предположил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Какая валюта может занять место доллара, специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Юань может стать «новым долларом», поскольку Китай выходит на первые позиции лидера производства и торговли, допустил аналитик. Но более вероятен, по его мнению, другой сценарий.

«На мой взгляд, в регионах будут формироваться свои центры силы, и в этих центрах силы, которые связаны между собой дополнительными экономическими интересами, будет употребляться преимущественно та валюта, которая принята в этом регионе», — поделился Беляев.

Например, у нас в Центральной Азии в рамках ЕврАзЭС все-таки будет рубль. То есть не юань, а валюта регионального значения — вот что нас ждет Михаил Беляев экономист

Ранее экономист Нуриэль Рубини, который предсказал наступление кризиса 2008 года, предположил, что доллар в качестве резервной валюты встретит свой закат в течение 10 лет. Он напомнил, что альтернативы пока нет, так как Китай слишком контролирует юань.

Беляев в беседе с «Лентой.ру» счел, что процесс вытеснения США и доллара с мировой арены, куда более динамичный, и может завершиться в течение ближайших 5 лет.

