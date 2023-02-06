Экономист спрогнозировал закат доллара в течение пяти лет

Экономист Беляев спрогнозировал закат доллара как резервной валюты в течение 5 лет

Сфера влияния США продолжит сужаться, а, значит, будет сужаться и сфера влияния доллара, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал закат доллара как резервной валюты в течение ближайших лет.

Почему доллар стал резервной валютой

Доллар занял такую позицию в послевоенный период, потому что у США было абсолютное доминирование в мире и в производственном отношении, и в финансовой сфере, и в торговле, объяснил экономист.

«Базируясь на этом, доллар был определен Бреттон-Вудской системой как главная резервная валюта. В тот период все торговали с США, так или иначе там кредитовались, поэтому доллар нужен был всем, и это определило позиции доллара», — отметил он.

Вытеснение США и доллара

По мнению Беляева, теперь США вытесняются с позиций безусловного доминирования, а в ближайшее время могут быть вытеснены и, в принципе, с позиций доминирования в мировой торговой системе и производстве товаров и услуг.

Мы видим, что выходит на мировую арену Китай. И вытеснение идет не только со стороны Китая, но и со стороны Индии и других азиатских стран. Это все постепенно определило то, что доллар уходит с мировой арены Михаил Беляев экономист

Это динамичный процесс, который завершится в течение ближайших 5 лет или даже быстрее, полагает он.

Ранее экономист Нуриэль Рубини, который предсказал наступление кризиса 2008 года, предположил, что доллар в качестве резервной валюты встретит свой закат в течение 10 лет. Он напомнил, что альтернативы пока нет, так как Китай слишком контролирует юань.

Аналитики «Альфа-банка», «Совкомбанка» и «Газпромбанк Private Banking» допустили резкие колебания курса рубля по отношению к доллару в феврале 2023 года.

