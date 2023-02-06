Экономист спрогнозировал закат доллара в течение пяти лет
Сфера влияния США продолжит сужаться, а, значит, будет сужаться и сфера влияния доллара, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал закат доллара как резервной валюты в течение ближайших лет.
Почему доллар стал резервной валютой
Доллар занял такую позицию в послевоенный период, потому что у США было абсолютное доминирование в мире и в производственном отношении, и в финансовой сфере, и в торговле, объяснил экономист.
«Базируясь на этом, доллар был определен Бреттон-Вудской системой как главная резервная валюта. В тот период все торговали с США, так или иначе там кредитовались, поэтому доллар нужен был всем, и это определило позиции доллара», — отметил он.
Вытеснение США и доллара
По мнению Беляева, теперь США вытесняются с позиций безусловного доминирования, а в ближайшее время могут быть вытеснены и, в принципе, с позиций доминирования в мировой торговой системе и производстве товаров и услуг.
Мы видим, что выходит на мировую арену Китай. И вытеснение идет не только со стороны Китая, но и со стороны Индии и других азиатских стран. Это все постепенно определило то, что доллар уходит с мировой арены
Это динамичный процесс, который завершится в течение ближайших 5 лет или даже быстрее, полагает он.
Ранее экономист Нуриэль Рубини, который предсказал наступление кризиса 2008 года, предположил, что доллар в качестве резервной валюты встретит свой закат в течение 10 лет. Он напомнил, что альтернативы пока нет, так как Китай слишком контролирует юань.
Аналитики «Альфа-банка», «Совкомбанка» и «Газпромбанк Private Banking» допустили резкие колебания курса рубля по отношению к доллару в феврале 2023 года.