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19:43, 6 февраля 2023Россия

При обстреле российского села со стороны Украины погибла женщина

В результате обстрела со стороны ВСУ села Казинка Белгородской области погибла женщина

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Казинка Валуйского городского округа, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет. Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению», — написал он.

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Приграничный российский регион регулярно попадает под обстрелы. В субботу, 4 февраля, Гладков заявлял, что ВСУ атаковали село Красное в Шебекинском городском округе.

До этого глава Белгородской области рассказал, что под обстрел попала территория Борисовского района. Уточнялось, что снаряды попали на территорию промышленного завода. с 4 февраля в Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности действует бессрочно.

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Евгения Куликова
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