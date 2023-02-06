При обстреле российского села со стороны Украины погибла женщина

В результате обстрела со стороны ВСУ села Казинка Белгородской области погибла женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Казинка Валуйского городского округа, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет. Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению», — написал он.

Приграничный российский регион регулярно попадает под обстрелы. В субботу, 4 февраля, Гладков заявлял, что ВСУ атаковали село Красное в Шебекинском городском округе.

До этого глава Белгородской области рассказал, что под обстрел попала территория Борисовского района. Уточнялось, что снаряды попали на территорию промышленного завода. с 4 февраля в Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности действует бессрочно.