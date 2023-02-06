При обстреле российского села со стороны Украины погибла женщина
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Казинка Валуйского городского округа, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
«В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет. Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте. Пожарные бригады уже приступили к тушению», — написал он.
Приграничный российский регион регулярно попадает под обстрелы. В субботу, 4 февраля, Гладков заявлял, что ВСУ атаковали село Красное в Шебекинском городском округе.
До этого глава Белгородской области рассказал, что под обстрел попала территория Борисовского района. Уточнялось, что снаряды попали на территорию промышленного завода. с 4 февраля в Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности действует бессрочно.