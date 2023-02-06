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16:18, 6 февраля 2023Россия

Отравление двух подростков во «Вкусно — и точка» в центре Москвы опровергли

Во «Вкусно — и точка» опровергли данные об отравлении двух подростков в ресторане в Москве

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сообщения о том, что из ресторана сети быстрого питания «Вкусно — и точка» двух подростков увезли в реанимацию, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе заведения, пишет News.ru.

«По результатам изучения записи [с камер видеонаблюдения] сотрудники полиции опознали подростков и подтвердили, что они покинули предприятие самостоятельно, за помощью никто из них не обращался, никаких визуальных признаков ухудшения самочувствия в поведении подростков выявлено не было», — опровергли в пресс-службе появившиеся ранее данные. Там добавили, что во всех ресторанах сети сотрудники соблюдают стандарты по обеспечению качества и безопасности продукции.

Сообщения о ЧП во «Вкусно — и точка» в центре Москвы появились в понедельник, 6 февраля. Тогда Baza сообщила, что двое школьников в возрасте 15 и 14 лет почувствовали себя плохо в фастфуд-кафе, откуда их увезли в реанимацию. Предварительно, подростки начали бредить, медики поставили им предварительный диагноз отравление психодислептиками.

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Анастасия Шейкина
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