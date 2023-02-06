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12:56, 6 февраля 2023Мир

В ЕС захотели закрыть лазейки в санкциях против России

Politico: десятый пакет санкций ЕС закроет лазейки в уже принятых ограничениях против РФ

Фото: Quinn Dombrowski / Flickr

Европейский союз (ЕС) собирается закрыть лазейки в санкциях против России, приняв дополнительные меры в рамках десятого пакета ограничений. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Неназванные высокопоставленные дипломаты указывают, что следующие санкции ЕС будут не настоящим «пакетом», а скорее дополнением к существующим ограничениями, поскольку «больше нечего добавить» к уже введенным рестрикциям. Все вопросы, связанные с принятием очередного пакета санкций, будут обсуждаться в рамках заседании Совета министров ЕС в Брюсселе.

Издание отмечает, что министры также обсудят ситуацию с замороженными российскими активами, поскольку призывы их использовать становятся все громче. Однако высокопоставленные дипломаты настаивают на том, что этот вопрос весьма спорный, несмотря на убеждения некоторых лидеров ЕС, что невозможно использовать российские деньги, не нарушая международное право.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что очередной пакет антироссийских санкций, которые готовит Евросоюз, подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро. По ее словам, десятый пакет санкций, в частности, включает новые ограничения на поставку в Россию технологий, которые Москва может использовать в военных целях.

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Варвара Кошечкина
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