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11:47, 6 февраля 2023Путешествия

Москвич украл пакет с алкоголем из аэропорта, скрылся на такси и попался полиции

МВД России: против похитившего пакет в Домодедово жителя Москвы возбудили уголовное дело

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В аэропорту Домодедово житель Москвы украл оставленный другим пассажиром пакет с элитным алкоголем и дорогим аксессуаром, покинул авиагавань на такси и попался полиции. Об этом сообщается на сайте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть полиции в подмосковном аэропорту Домодедово обратился пассажир с просьбой найти пакет с тремя бутылками элитного алкоголя и дорогим браслетом известной зарубежной торговой марки общей стоимостью 80 тысяч рублей. Россиянин уточнил, что прилетел в столицу из ОАЭ, и предположил, что мог забыть имущество на багажной тележке при посадке в такси.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что оставленный в тележке пакет похитил мужчина, который вскоре после этого покинул аэропорт и скрылся на такси. Отследив маршрут передвижения оперативники поймали злоумышленника по адресу его регистрации. 67-летний москвич признал свою вину и вернул похищенное. В отношении жителя столицы возбудили уголовное дело.

Ранее в январе в Марокко воры ограбили российскую туристку, путешествующую по стране автостопом, и оставили ее в одной футболке и лосинах на обочине дороги. Девушка призналась, что оставила рюкзак с вещами возле дороги, чтобы отойти в туалет, а по возвращении не обнаружила своих вещей.

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Дарья Рыбак
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