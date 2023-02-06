Москвич украл пакет с алкоголем из аэропорта, скрылся на такси и попался полиции

МВД России: против похитившего пакет в Домодедово жителя Москвы возбудили уголовное дело

В аэропорту Домодедово житель Москвы украл оставленный другим пассажиром пакет с элитным алкоголем и дорогим аксессуаром, покинул авиагавань на такси и попался полиции. Об этом сообщается на сайте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть полиции в подмосковном аэропорту Домодедово обратился пассажир с просьбой найти пакет с тремя бутылками элитного алкоголя и дорогим браслетом известной зарубежной торговой марки общей стоимостью 80 тысяч рублей. Россиянин уточнил, что прилетел в столицу из ОАЭ, и предположил, что мог забыть имущество на багажной тележке при посадке в такси.

Сотрудники транспортной полиции выяснили, что оставленный в тележке пакет похитил мужчина, который вскоре после этого покинул аэропорт и скрылся на такси. Отследив маршрут передвижения оперативники поймали злоумышленника по адресу его регистрации. 67-летний москвич признал свою вину и вернул похищенное. В отношении жителя столицы возбудили уголовное дело.

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