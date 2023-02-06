Росздравнадзор отреагировал на данные о размещении пациента в санузле больницы

Росздравнадзор не подтвердил размещение больного в санузле больницы Геленджика

Данные о размещении больного с пневмонией в санузле городской больницы Геленджика не подтвердились. Мужчину временно размещали в смотровом боксе, а затем отправили в обычную палату. Такое объяснение по ситуации предоставили в пресс-службе Росздравнадзора, передает РИА Новости.

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором россиянин демонстрирует помещение, в которое его поместили медики: в санузле остались принадлежности для уборки, а вместо кровати больному предложили койку для медицинских процедур. На двери помещения размещена табличка «Санитарный пропускник».

В медучреждении отметили, что пациент был доставлен в инфекционное отделение городской больницы с патологией, требующей лечения в условиях изоляции. Больного временно разместили в смотровом боксе, разъяснили в управлении Росздравнадзора по Краснодарскому краю.

«В связи с отсутствием в стационаре на момент поступления пациента свободных мельцеровских боксов, а также из-за отказа мужчины от пребывания в изолированной палате без отдельного санитарного узла, пациент был временно размещен в смотровом боксе, откуда через некоторое время его перевели в палату для дальнейшего лечения», — добавили представители службы.

Сейчас пациенту медики оказывают всю необходимую помощь, заверили в Росздравнадзоре.

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