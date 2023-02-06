Российский школьник с переломом полз до кабинета врача и попал на видео

В Пензенской области 11-летний ребенок со сломанной ногой полз на четвертый этаж больницы

В Пензенской области ребенок со сломанной ногой полз на четвертый этаж больницы и попал на видео. Запись инцидента появилась в одном из местных Telegram-каналов.

Предположительно, видео снято матерью мальчика. В подписи к ролику говорится, что действия происходят в травмпункте Бессоновки. Женщина отмечает, что в приемной их «встретили две замечательные, очень добродушные женщины», которые были доброжелательны к школьнику, но дальше им пришлось подниматься с первого этажа на четвертый без лифта.

«По коридорам я тащила 11-летнего ребенка на спине, а по лестницам ему, со сломанной ногой пришлось ползти ползком на коленях. Я понимаю, что перенести рентген кабинет на первый этаж, это не реально, но можно ведь организовать круглосуточную работу лифта», — утверждает россиянка.

На произошедшее отреагировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он поручил провести служебное расследование по данному факту и подготовить помещение под размещение рентген-кабинета на первом этаже.

«Считаю такое размещение медицинского оборудования, как и организацию работы, полнейшим абсурдом и проявлением наплевательского отношения к пациентам», — написал он в своем Telegram-канале.

Региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В то же время, по данным следствия, мальчику в лечебном учреждении оказана необходимая медицинская помощь.