Три тысячи мертвых птиц выловили из российского водохранилища

Три тысячи мертвых птиц выловили из Дундинского водохранилища в Ставропольском крае

Три тысячи мертвых птиц выловили спасатели из Дундинского водохранилища в Ставропольском крае, сообщает региональная противопожарная и аварийно-спасательная служба (ПАСС).

Спасатели из Дивного, Невиномысска и Ставрополья совместно с сотрудниками ЕДДС Апанасенковского и Ипатовского округов, а также представители администраций муниципалитетов, минприроды Ставрополья, Россельхознадзора и Службы по борьбе с болезнями животных собрали около трех тысяч погибших птиц с поверхности водоема.

В пресс-службе ПАСС уточнили, что работы осложнял тонкий лед, который проваливался под ногами у специалистов, но сохранял пернатых, вмерзших в его поверхность. Обстоятельства смерти птиц неизвестны.

В конце декабря 2022 года жители Ставропольского края начали находить трупы зайцев и лис. Позже стало известно о массовой гибели занесенных в Красную книгу серых журавлей, затем трупы животных стали обнаруживать в озерах. Химико-токсикологические исследования показали, что в крови животных найден был яд, которым травили грызунов, однако технологии применения препарата не были соблюдены. Таким образом токсичное вещество распространилось на почве и привело к тяжким последствиям для окружающей среды.

Активисты призвали приравнять эти случаи к экоциду, за который грозит срок лишения свободы от 12 до 20 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений».