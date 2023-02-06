В ДНР сообщили о тысяче людей в подвалах Угледара

Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что около тысячи гражданских остаются в подвалах Угледара

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в подвалах Угледара остаются около тысячи человек.

По его словам, как только российские военные освобождают дома, они выводят гражданское население в сторону Волновахи. «Туда, где хотя бы относительно безопасно, чтобы оказать необходимую помощь», — пояснил собеседник журналистов.

Ранее Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие против российских солдат в Артемовске и Угледаре. Согласно его сведениям, такие сообщения поступают уже в течение трех недель, а химические заряды украинские подразделения сбрасывают с дронов.

Кроме того, врио главы ДНР рассказал, что положение украинской армии в Угледаре серьезно ухудшилось, что вынудило Киев перебрасывать резервы, которые планировалось отправить в Артемовск.