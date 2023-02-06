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00:58, 6 февраля 2023Экономика

В Центробанке рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами

Замглавы Банка России Зубарев заявил о схеме мошенников с QR-кодами в общественных местах

Фото: Unsplash

Заместитель председателя Банка России Герман Зубарев рассказал, что злоумышленники начали использовать новую схему мошенников с QR-кодами. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Зубарев заявил, что мошенники стали использовать новую схему обмана россиян с помощью размещения QR-кодов в общественных местах: на стенах домов, в подъездах, на остановках, парковках и прочих локациях. По его мнению, граждане доверяют чат-ботам, поскольку они напоминают сервисы ведомств.

«В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата», — предупредил замглавы Центробанка.

По словам Зубарева, злоумышленники предлагают выплаты для социально незащищенных россиян — например, для студентов и семей с детьми. Однако для якобы оформления льготы они просят предоставить финансовые данные, которые на самом деле нужны для хищения денег с карты.

Ранее юрист Вадим Виноградов предупредил россиян об опасности сбора денег на банковскую карту. Ее могут заблокировать из-за частых поступлений, объяснил он.

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Марина Совина
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