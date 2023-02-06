Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:07, 6 февраля 2023Мир

Ребенок родился под завалами в сирийском Алеппо

Женщина родила под завалами здания в сирийском Алеппо

Фото: Globallookpress.com

6 февраля в сирийском Алеппо под завалами после землетрясения родился ребенок. Спасти маму не удалось, она скончалась сразу после родов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На попавших в сеть кадрах видно, как спасатели выносят малыша из груды обломков. Видимых повреждений на теле новорожденного нет. В настоящее время подробности его состояния не приводятся.

По последним данным, жертвами землетрясения в Сирии стали 593 человека, пострадали более 1,4 тысячи. В Турции число погибших выросло до 1762 человек, ранения получили более 12 тысяч человек.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались ранним утром 6 февраля. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Президент России Владимир Путин распорядился помочь властям пострадавших стран. Первый самолет с российскими спасателями уже вылетел в Турцию. За ним последуют еще два. В Сирию планируется направить один борт. Всего в спасательных операциях будут задействованы сто специалистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Число жертв землетрясения в Турции значительно увеличилось
В Латвии заявили об изучении оснований для лишения гражданства Петра Авена
Раскрыта стоимость самого дорогого дома для аренды в Подмосковье
В США не увидели поставок китайского вооружения России для СВО
Молдавия понадеялась на начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году
Число жертв землетрясения в Сирии превысило 650 человек
Бывшая ученица Тутберидзе решила стать депутатом
Ребенок родился под завалами в сирийском Алеппо
Во Франции призвали прекратить поставки Украине из-за коррупции в Киеве
Во Франции рассказали о разрушившей планы Запада стратегии России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.