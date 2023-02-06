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21:16, 6 февраля 2023Россия

Первый самолет с российскими спасателями вылетел в Турцию

РИА: из Москвы в Турцию вылетел первый самолет самолет с российскими спасателями

Фото: Сертач Каяр / РИА Новости

Первый самолет МЧС с российскими спасателями вылетел в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что первым из аэропорта Жуковский вылетел Ан-148. Помимо спасателей в Турцию отправилось руководство ведомства, в том числе замглавы МЧС Александр Чуприян.

Следом за ним отправятся еще два воздушных судна. Также один Ил-76 будет направлен в Сирию. Для помощи пострадавшим странам по поручению главы МЧС Александра Куренкова были приведены в готовность 100 специалистов.

Екатерина Подвигина
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