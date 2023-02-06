Число жертв землетрясений в Турции превысило 1760 человек

Число погибших после землетрясений в Турции выросло до 1762 человек

Число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции достигло 1762, ранения получили более 12 тысяч человек. Об этом сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар во время брифинга. Его слова приводит РИА Новости.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались ранним утром 6 февраля. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где число жертв на данный момент составляет более 590, пострадали более 1,4 тысячи.

Президент России Владимир Путин распорядился помочь властям пострадавших стран. Первый самолет с российскими спасателями уже вылетел в Турцию. За ним последуют еще два. В Сирию планируется направить один борт. Всего в спасательных операциях будут задействованы сто специалистов.