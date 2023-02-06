Игорь Сечин рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере энергетики

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере энергетики

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин принял участие в министерской сессии в рамках Индийской энергетической недели ключевого южно-азиатского форума, посвященного вопросам обеспечения энергетической безопасности и экологической устойчивости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал старт работе энергетической недели и принял участие в круглом столе с руководителями глобальных энергетических компаний.

Глава «Роснефти» отметил, что Индия, став самой населенной страной мира, превращается в лидера мировой экономической динамики. По последним расчетам МВФ, половина роста мировой экономики в этом году будет приходится на Индию и ее соседей, при этом на США и еврозону — только 10 процентов.

«Большая страна с огромным молодым амбициозным населением, где самое важное — динамика. Неслучайно аналитики и эксперты прогнозируют для Индии темпы роста до 7 процентов в год», — сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что Россия, в свою очередь, смогла в условиях беспрецедентных санкций, давления и противостояния практически со всем западным миром обеспечить результат значительней, чем у многих ведущих экономик мира.

«Реализация крупных экономических программ уже стала, вне зависимости от складывающейся обстановки вокруг нас, большой психологической победой, которая и предопределит наши успехи в других сферах», — подчеркнул Игорь Сечин.

Индийская энергетическая неделя (India Energy Week 2023) проводится при поддержке правительства Индии с участием всех предприятий государственного сектора и при официальной поддержке Федерации индийской нефтяной промышленности.

