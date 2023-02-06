Украинские военные прибыли на обучение в Британию

Украинские военные прибыли в Британию на обучение обращению с установками AS-90

Украинские военнослужащие прибыли в Великобританию, где будут проходить обучение обращению с самоходными артиллерийскими установками (САУ) AS-90, которые Лондон намерен передать Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее также обещал, что его страна направит Украине танки Challenger 2, самоходные артиллерийские установки AS-90 и бронетранспортеры. Речь идет об отправке 14 танков Challenger 2 и 30 единиц САУ AS-90.

4 февраля Минобороны Великобритании заявило, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже осваивают управление танками Challenger 2. Премьер-министр страны Риши Сунак также пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку республике в рамках военной помощи.