Мужчина пешком догнал автомобиль и спас потерявшую сознание водителя

NBC Boston: житель США спас потерявшую сознание за рулем женщину и попал на видео

Житель американского города Лоренс, штат Массачусетс, пешком догнал автомобиль на автотрассе и спас потерявшую сознание женщину-водителя. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание NBC Boston.

25-летний Адольфо Молина родом из Доминиканы, но уже пять лет вместе с семьей живет в Лоренсе. Мужчина работает водителем Uber. Во время поездки он обратил внимание, что один автомобиль движется по странной траектории, и предположил, что человек за рулем потерял сознание.

Доминиканец выбежал из своего автомобиля и попытался сделать все возможное, чтобы спасти водителя. Он перебежал через четыре полосы дорожного движения и попытался догнать движущуюся машину. На сделанной очевидцем записи видно, как мужчина отчаянно пытается открыть дверь синего автомобиля и зовет окружающих на помощь.

Еще один водитель остановился, чтобы помочь доминиканцу. Хотя эта часть не попала на видео, после нескольких попыток им удалось установить автомобиль и спасти женщину.

Запись произошедшего стала вирусной в соцсетях. Теперь в городе его считают героем. Консульство Доминиканы в Бостоне наградило Молину за его смелость. Его планирует поощрить и мэрия Лоренса.

После произошедшего Молина не общался со спасенной женщиной, но сказал, что хотел бы встретиться с ней и узнать, как она себя чувствует.

Ранее сообщалось, что полицейский из британского графства Эссекс пешком догнал преступников на фургоне и задержал их, после чего прослыл самым быстрым полицейским в Великобритании. Преследование фургона попало на запись с камеры наблюдения, которую начальство мужчины опубликовало в соцсетях.