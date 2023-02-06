Назван единственный способ остановить иранскую ядерную программу

WSJ: в Евросоюзе назвали СВПД единственным способом остановить ядерную программу Ирана

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является единственным способом остановить ядерную программу Ирана. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В интервью изданию глава евродипломатии признался, что критики восстановления ядерной сделки 2015 года недооценивают всю опасность военного потенциала Ирана. «Насколько я знаю, у этой сделки нет альтернативы, чтобы попытаться избежать превращения Ирана в ядерную державу», — сказал Боррель.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс на слом СВПД является огромной ошибкой Запада.

В декабре 2022 года Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что окно возможности для заключения ядерной сделки открыто.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Иран впервые решил увеличить обогащение урана на ядерном объекте в Фардо до 60 процентов в ответ на постановление Совета управляющих Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ).

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.