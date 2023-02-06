Назван единственный способ остановить иранскую ядерную программу
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является единственным способом остановить ядерную программу Ирана. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
В интервью изданию глава евродипломатии признался, что критики восстановления ядерной сделки 2015 года недооценивают всю опасность военного потенциала Ирана. «Насколько я знаю, у этой сделки нет альтернативы, чтобы попытаться избежать превращения Ирана в ядерную державу», — сказал Боррель.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс на слом СВПД является огромной ошибкой Запада.
В декабре 2022 года Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что окно возможности для заключения ядерной сделки открыто.
В ноябре 2022 года сообщалось, что Иран впервые решил увеличить обогащение урана на ядерном объекте в Фардо до 60 процентов в ответ на постановление Совета управляющих Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ).
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.