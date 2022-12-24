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04:37, 24 декабря 2022Мир

Иран заявил о готовности Тегерана отказаться от ядерной сделки

Глава МИД Ирана предупредил, что окно возможности для сделки с Ираном открыто не навсегда

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что окно возможности для заключения ядерной сделки открыто. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время глава иранского МИД предупредил о готовности Тегерана отказаться от ядерной сделки. «Окно возможности для сделки с Ираном открыто, но не навсегда», — сказал он. Хосейн Амир Абдоллахиян также добавил, что провел встречу с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, в ходе которой договорился о заключительных шагах по восстановлению соглашения.

Ранее глава МИД Ирана Абдоллахиян обвинил Вашингтон в лицемерии и несоблюдении СВПД. «США говорят о переговорах по восстановлению ядерной сделки и о достижении последних шагов на пути к соглашению, с другой стороны, они потворствуют дестабилизации ситуации в стране. Этой лицемерной политике должен быть положен конец», — заявил он.

В ноябре сообщалось, что Иран впервые решил увеличить обогащение урана на ядерном объекте в Фардо до 60 процентов в ответ на постановление Совета управляющих Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ).

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

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Марина Совина
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